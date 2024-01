O "Dia do Orgulho da Pessoa Com Deficiência" será celebrado, oficialmente, dia 28 de julho - Reprodução/Internet

Publicado 08/01/2024 11:39

Rio - O calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro incluiu, na sexta-feira (5), o Dia do Orgulho da Pessoa Com Deficiência", celebrado no dia 28 de julho. O Diário Oficial publicou a alteração da lei nº 5645 de 06 de janeiro de 2010, sancionada pelo então governador Sérgio Cabral, que consolida a legislação relativa às datas comemorativas no Estado. O governador Cláudio Castro sancionou a lei nº 10.267 de 5 de janeiro de 2024, que oficializa essa alteração.

A Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) dispõe da Comissão da Pessoa com Deficiência que recebe e investiga denúncias relacionadas ao tema, por meio do Alô Alerj. A comissão conta com a colaboração de entidades que estão relacionadas à causa e pode ser contactada através do número 0800-285-5005 ou do telefone (21) 2588-1204, das 9 às 18 horas.