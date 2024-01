Projeto terá aulas práticas e teóricas para capacitar pescadores - Divulgação / Instituto Onda Azul

Publicado 08/01/2024 11:38

Rio – O Instituto Onda Azul fornece, a partir deste sábado (13), aulas de carpintaria e mecânica naval em Cabo Frio, Região dos Lagos, pelo projeto Novos Mestres. Conteúdos como a construção de embarcações artesanais e técnicas para manusear os motores de barcos, assim como realizar suas manutenções, serão ensinados através de aulas práticas e teóricas.

As aulas de carpintaria naval acontecerão aos sábados, de 8h às 17h, e de mecânica naval às quartas, no mesmo horário. As oficinas serão gratuitas. Ao final do curso, os alunos receberão um certificado do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ).

As inscrições poderão ser feitas pelo telefone: (22) 99959-2922. O Estaleiro Vera Cruz, onde as aulas serão realizadas, fica na Rua Luiz Feliciano Cardoso, S/N, Praia do Siqueira. Os municípios de São Pedro da Aldeia e Saquarema, Região dos Lagos, também são contemplados pelo projeto.

O monitor do projeto em Cabo Frio, Luís Cláudio da Motta, falou sobre o início das aulas. "A expectativa é muito grande para concretizarmos o desejo de profissionalizar os pescadores, amigos do bairro e das pessoas que precisam de um melhor objetivo de vida. Esses cursos vão trazer grandes benefícios para a sociedade e para a classe pesqueira".

Além da IFRJ, o projeto conta com o apoio do Fundo Brasileiro para Biodiversidade (Funbio).