Fiscalização confiscou 119 pomadas capilares de marcas não autorizadasDivulgação / ProconRJ

Publicado 08/01/2024 16:57 | Atualizado 08/01/2024 17:43

Rio – Uma fiscalização do Procon recolheu 119 pomadas capilares, de seis marcas não autorizadas pela Anvisa, nas zonas Oeste e Central do Rio, nesta segunda-feira (8).

Quatro empresas foram autuadas. Elas terão 15 dias para apresentarem sua defesa e comprovarem o descarte ambientalmente correto dos produtos. Alguns fabricantes tinham o CNPJ inapto e processos de regularização do produto inativos.

"É muito importante, tanto consumidores quanto fornecedores, buscarem informações do produto que estão consumindo e vendendo. A Anvisa possui uma lista com todas as pomadas permitidas e, se na hora da compra, a pomada capilar não estiver nesta lista, não compre e denuncie", afirmou o presidente do Procon RJ, Cássio Coelho.