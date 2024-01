Lucas Henrique é especialista em Relações Étnico-raciais e mestrando em Educação pela UFRJ - Reprodução Instagram @lucas.capoeira

Lucas Henrique é especialista em Relações Étnico-raciais e mestrando em Educação pela UFRJ Reprodução Instagram @lucas.capoeira

Publicado 08/01/2024 15:39 | Atualizado 08/01/2024 15:40

Rio - Lucas Henrique, professor de capoeira nascido e criado no Conjunto de Favelas da Maré e coordenador da ONG internacional 'Luta Pela Paz', está cotado para integrar o elenco do 'Big Brother Brasil 24'. Conhecido como Lucas Capoeira ou Buda, ele é professor de Educação Física, especialista em Relações Étnico-raciais e mestrando em Educação. Capoeirista desde os 9 anos, ele ministra aulas para cerca de 300 alunos, entre crianças, jovens e adultos. Seu nome foi anunciado na noite deste domingo (7), durante o Fantástico, quando foram divulgadas as 14 personalidades que concorrem às seis vagas restantes na casa do BBB, nessa nova dinâmica denominada 'Puxadinho'.

Em entrevista ao site 'GShow', Lucas, que começou a trabalhar aos 14 anos consertando computadores, disse que o desejo de cursar Educação Física surgiu para poder dar aulas de capoeira. Ele passou pelo pré-vestibular na ONG Redes da Maré, concluiu o curso na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), se especializou em Relações Étnico-raciais e atualmente cursa o mestrado em Educação na mesma instituição.

Luta Pela Paz - transformação que atravessa o oceano

A ONG 'Luta Pela Paz / Fight For Peace' é um projeto internacional que atua em comunidades afetadas pela desigualdade e violência para impulsionar os jovens através do esporte. O objetivo da organização é promover o acesso a oportunidades, a uma rede de suporte e um ambiente seguro para que os jovens de regiões vulneráveis possam ter seus direitos garantidos e atuem como verdadeiros agentes de transformação. Além disso, a atuação de Lucas na ONG inclui o treinamento e formação de outros educadores como ele.

No ano de 2022 o projeto contava com 2056 participantes atendidos no Rio, 47 profissionais formados em 12 escolas também do Rio e 82 organizações e educadores treinados, sendo 65 no Brasil e 17 em Cabo Verde, na África.