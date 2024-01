Casa pegou fogo na tarde desta segunda-feira (8) - Reprodução / Internet

Publicado 08/01/2024 15:02

Rio - Uma casa em um condomínio na Rua Flordelice, no Anil, Zona Oeste, pegou fogo no início da tarde desta segunda-feira (8). De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMerj), agentes do 12º GBM (Jacarepaguá) foram acionados e controlaram o fogo rapidamente. Não houve vítimas.

Os Bombeiros ainda investigam o que teria causado o incêndio.