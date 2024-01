Corpo foi encontrado por surfistas e retirado do mar por guarda-vidas - Reprodução / Redes sociais

Publicado 08/01/2024 15:06

Rio - Um homem identificado como Erlon Soares, de 33 anos, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (8), na praia de Itacoatiara, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Bombeiros do quartel de Itaipuaçu foram acionados por volta das 10h27 e tentaram reanimar a vítima com uma massagem cardíaca, mas não tiveram sucesso.

O fotógrafo Tony Dandrea estava utilizando um drone para filmar surfistas no mar quando um deles encontrou o corpo boiando próximo ao costão de pedra. Em seu perfil na plataforma Instagram, ele publicou o vídeo do resgate e contou que imediatamente acionou os guarda-vidas. Por conta das vestimentas, testemunhas acreditam que o rapaz fazia uma trilha no momento do acidente.

"Pelo que tudo indica, a pessoa caiu de alguma pedra, pois o celular e carteira estavam nos bolsos. Muito cuidado ao andar em pedras e rochas perto do mar, obedeçam a sinalização dos guarda-vidas, respeitem a vida! Meus pêsames aos familiares e amigos", escreveu o fotógrafo.