Bingo de luxo é fechado no Centro do RioDivulgação / Disque Denúncia

Publicado 10/01/2024 11:01

Rio - Um luxuoso bingo, no Centro da cidade, foi interditado por policiais militares da equipe de busca da Sub Secretaria de Inteligência (SSI), após informações passadas pelo Disque Denúncia. Localizado na Rua Álvaro Alvim, a ação aconteceu na noite desta segunda-feira (8).

Segundo informações da corporação, 110 máquinas caça-níqueis e cerca de R$ 2.620 em espécie foram apreendidos. Durante o ocorrido, 55 apostadores e nove funcionários que estavam no local foram ouvidos e, em seguida, liberados.

O espaço já tinha, inclusive, divulgado sua programação deste mês para atrair mais clientes. O próximo evento, chamado de "Festival de Verão", seria realizado na sexta-feira (12). A casa ainda planejava atrações para os dias 19, com a "Noite Italiana", e 26, para "Uma Noite em Vegas".

Os aparelhos ficaram no local sob guarda do responsável pelo bingo, que foi levado à 5ª DP (Mem de Sá), onde foi ouvido e liberado. Ele foi autuado de acordo com a Lei das Contravenções Penais (LCP) e pode pegar de três meses a um ano de prisão, além de multa.

De acordo com o Disque Denúncia, a ação faz parte da Operação Sossega Leão, que tem como finalidade coibir a prática ilegal de jogos de azar (cassinos), contrabando de cigarros, jogo do bicho e jogos eletrônicos no estado do Rio.