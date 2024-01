O caso segue sendo investigado pela 165ª DP (Mangaratiba) - Divulgação

Publicado 10/01/2024 22:57 | Atualizado 11/01/2024 10:51

Rio - Um bombeiro da reserva foi preso, na noite desta quarta-feira (9), por tentar invadir um resort de luxo, em Conceição de Jacareí, distrito de Mangaratiba, na Costa Verde. O militar não era hóspede do Club Med Rio das Pedras, mas tentou entrar no local por duas vezes e ameaçou funcionários.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 33º BPM (Angra dos Reis) foram acionadas para uma ocorrência no estabelecimento, que fica na Rodovia Rio-Santos, e prenderam o bombeiro por provocar tumulto. O militar aparentava estar desorientado e foi encaminhado à 165ª DP (Mangaratiba), onde o caso foi registrado.

Segundo a Polícia Civil, o homem foi autuado pelos crimes de dano, desobediência, resistência, injúria por preconceito, ameaça, exercício arbitrário das próprias razões, vias de fato, conduzir veículo automotor embriagado e violação de domicílio. O caso foi encaminhado à Justiça. Em nota, o Club Med informou que os funcionários envolvidos já estão recebendo todo o suporte da rede e as medidas jurídicas já foram tomadas.

Procurado pelo DIA, o Corpo de Bombeiros informou que vai instaurar um procedimento apuratório para avaliar as circunstâncias do caso. A corporação reforçou que não compactua com ações refratárias ao ordenamento jurídico, repudiando crimes de qualquer natureza. Ainda de acordo com a nota, o militar em questão é da reserva e foi transportado ao Hospital Central Aristarcho Pessoa (HCAP), unidade de saúde dos Bombeiros, para exames mais aprofundados.