Davi foi encontrado na Zona Norte do RioReprodução

Publicado 11/01/2024 08:43 | Atualizado 11/01/2024 08:53

Rio - Policiais da 79ª DP (Jurujuba) prenderam Davi de Oliveira Garcia, na tarde desta quarta-feira (10), no Rocha, Zona Norte do Rio. Davi é responsável pelo roubo à residência do diretor Wolf Maia, no Joá, Zona Oeste do Rio, em dezembro de 2003. Contra ele, havia um mandado de prisão por roubo majorado, expedido pela 4ª Vara Criminal da Comarca de Niterói. Ele foi condenado pela Justiça a 12 anos de prisão pelo crime.

Após investigação, os agentes descobriram que o suspeito estava escondido na Rua Doutor Garnier, no Rocha.

De acordo com as investigações, além de ser responsável pelo roubo, Davi também chefiou o tráfico de drogas no Morro do Zinco, no Estácio, em 2001.