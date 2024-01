Incêndio teria começado perto das 8h - Reprodução

Incêndio teria começado perto das 8hReprodução

Publicado 19/01/2024 08:33 | Atualizado 19/01/2024 08:42

Rio - Um ônibus pegou fogo na Estrada do Camboatá, altura do Terminal de Deodoro, Zona Oeste do Rio, na manhã desta sexta-feira (18).

O incêndio teria começado pouco antes das 8h e foi apagado por militares do Corpo de Bombeiros às 8h32. O registro foi do combate foi compartilhada pelo Centro de Operações Rio.

Até o momento, não há informações sobre feridos ou quanto a causa do incêndio.