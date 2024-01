Marcele Pereira da Silva, 44, deixa duas filhas, de 7 e 23 anos - Arquivo Pessoal

Publicado 19/01/2024 20:02 | Atualizado 19/01/2024 21:01

Rio - A Polícia Civil prendeu, na tarde desta sexta-feira (19), Rodrigo Cabral Massaroni, acusado de ter matado a facadas a ex-mulher Marcele Pereira da Silva, de 43 anos , no Alto da Boa Vista, Zona Norte. Rodrigo, conhecido como 'Bodão', foi atingido por uma bolsa na cabeça no momento em que chegou na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

O homem foi apontado pela família da vítima como o responsável pelo assassinato. Uma das parentes que aguardava na sede da especializada chegou a gritar "Você destruiu minha família" para o suspeito.

A empregada doméstica Marcele da Silva foi atacada na Estrada Capitão Campos, na comunidade Agrícola, na noite desta quinta-feira (18). A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com familiares, o homem chegou por uma área de mata e cercou a ex-companheira, esfaqueando a vítima em seguida.

Após o crime, Rodrigo fugiu do local levando o celular da vítima e chegou a enviar mensagens para a família da vítima com ameaças. Parentes relataram que o suspeito disse que pretendia matar todos que moravam com Marcele, mas desistiu porque a filha, fruto do casamento com a mulher, estava na casa. A família da empregada doméstica ainda destacou que o relacionamento de 16 anos do casal era abusivo.

Segundo Patrícia Lino, prima da mulher, o homem sempre apresentou comportamento agressivo e Marcele já havia se separado pelo menos outras três vez, mas acabava voltando por conta de ameaças. A familiar contou que ele dizia que mataria a mãe e o irmão de Marcele, que é uma pessoa com deficiência, além das filhas dela, e que colocaria veneno na caixa d'água da casa da sogra, onde a vítima estava morando desde o fim do casamento. Diferente das outras vezes, ela estava decidida a não reatar, o que teria motivado o crime.

"A gente está sem saber o que fazer e sem saber o que pensar. A Marcele era uma menina tranquila, tinha boca e não falava, tanto que ele agredia ela o tempo todo e ela não falava, não reagia, ficava 'na dela', para proteger todo mundo. Ela fazia de tudo para proteger, tanto que ela voltava com ele para proteger a família. Infelizmente, aconteceu isso", desabafou Patrícia.

Ainda não há informações sobre o enterro da vítima.