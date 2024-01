Agentes localizaram material após denúncia de moradores de Copacabana nas redes sociais - Divulgação

Publicado 19/01/2024 20:28 | Atualizado 19/01/2024 20:37

Rio - A Polícia Civil investiga uma denúncia de maus-tratos a animais após equipes da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais terem encontrado, nesta sexta-feira (19), tachinhas em ração de animais comunitários em Copacabana, na Zona Sul

De acordo com a secretaria, uma equipe de fiscalização foi até a Rua Francisco Otaviano após receber vídeos divulgados por moradores nas redes sociais mostrando os materiais perfurantes no meio dos alimentos dos animais que vivem próximo ao local.

O secretário de Proteção e Defesa dos Animais, Flávio Ganen, acionou agentes da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), que estiveram no local para dar andamento na investigação."É inadmissível que pessoas cometam esse tipo de crueldade, isso precisa ser investigado e o responsável por essa barbárie ser punido", disse Ganen.A DPMA já solicitou imagens das câmeras de segurança do local para identificar quem colocou os objetos juntamente com a alimentação dos animais. Caso o responsável seja encontrado, ele será enquadrado no crime de maus-tratos aos animais, podendo ser preso com pena cabível de 2 a 5 anos.Todas as solicitações de denúncia devem ser feitas através da central de atendimento 1746, ou através do site 1746.rio