Publicado 19/01/2024 20:08

Rio - Devido à previsão de chuvas fortes no estado do Rio para esse fim de semana, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) emitiu nesta sexta-feira (19) um alerta sobre cuidados com os estoques de vacinas em caso de novas enchentes e quedas de energia. O documento emitido recomenda que as secretarias municipais de saúde entrem em estágio de atenção para preservação dos imunizantes.

"Neste momento, todos os 92 municípios deverão entrar em estágio de atenção com relação ao monitoramento de suas cadeias de frio, o que envolve o armazenamento e o transporte das vacinas, preservando todas as condições de refrigeração e garantindo a sua conservação em segurança com base nas normas do Ministério da Saúde", ressaltou a secretária de Estado de Saúde, Claudia Mello.

No documento enviado a todas as prefeituras do estado e ao Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro (Cosems), a SES faz 5 recomendações:



- a cadeia de frio deverá ser monitorada em tempo integral;

- deve-se garantir o funcionamento dos equipamentos da rede de frio e dos geradores de energia (utilizados para suprir a falta de energia elétrica);

- remoção dos imunobiológicos para local que permita armazenagem em segurança;

- notificação imediata das ocorrências de suspeita de desvio de qualidade de imunobiológicos à Gerência de Imunização;

- educação continuada dos profissionais que atuam na cadeia de frio.

Além disso, a pasta também recomenda que pessoas expostas a águas de enchentes e a acidentes com materiais cortantes procurem um posto de saúde para a vacinação contra o tétano e hepatites, considerando sempre a situação de cada caso.

A previsão do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) indica instabilidade nas condições climáticas, devido à passagem de uma frente fria neste fim de semana, com probabilidade de enchentes e elevação do nível dos rios e grandes acumulados de chuva em várias regiões do estado.