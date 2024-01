Lapa é um dos principais pontos turísticos do Rio - Divulgação / Seconserva

Publicado 19/01/2024 19:22 | Atualizado 19/01/2024 19:34

Rio - A Polícia Militar e a Prefeitura do Rio firmaram um acordo para que a corporação tenha acesso às câmeras do Centro de Operações do Rio (COR) instaladas na Lapa, no Centro da cidade. A medida, que passou a vigorar nesta sexta-feira (19), faz parte da ampliação do sistema de videomonitoramento urbano com reconhecimento facial da PM.

De acordo com a corporação, o compartilhamento das imagens permite que Polícia Militar tenha acesso às 21 câmeras espalhadas na região. No momento, 13 estão com o recurso disponível, enquanto as outras oito serão integradas nos próximos dias.

"A região da Lapa é um ponto importante de concentração de pessoas na cidade, onde ocorrem eventos culturais praticamente todos os dias da semana, atraindo centenas de turistas e cariocas. A parceria permitirá o compartilhamento das imagens das câmeras do COR e, através do Sistema de Videomonitoramento Urbano com reconhecimento facial, os nossos policiais atuarão de maneira assertiva, aumentando a segurança dos moradores e frequentadores do bairro. Esse é um importante passo na ampliação do sistema de videomonitoramento em nossa cidade", comentou o coronel Luiz Henrique Pires, secretário de Polícia Militar.

Quando um foragido é localizado no sistema de reconhecimento facial, a equipe policial mais próxima recebe uma notificação. Com a abordagem, a pessoa pode ser presa caso sejam confirmadas a sua identificação e suas possíveis pendências judiciais.