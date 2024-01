Agressor vai responder por violência doméstica na Lei Maria da Penha - Divulgação

Publicado 19/01/2024 18:16 | Atualizado 19/01/2024 18:31

Rio - Agentes do Segurança Presente de Copacabana prenderam em flagrante, na manhã desta sexta-feira (19), Lucas Fernando de Sales, de 32 anos, após agredir a mulher no apartamento em que moravam, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Quando os policiais chegaram, o agressor estava terminando de fazer as malas para fugir. O homem não tinha antecedentes criminais e foi encaminhado para a 12ª DP (Copacabana).

O casal morava na Rua Santa Clara, estava junto há sete anos e tem um filho de 11 meses. Segundo a equipe do Copacabana Presente, a vítima foi encaminhada para o Instituto Médico Legal (IML), no Centro, para exame de corpo de delito. A mulher disse que já havia sido agredida em outras ocasiões, mas nunca teve coragem de denunciar.

Lucas vai responder por violência doméstica na Lei Maria da Penha.