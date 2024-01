Ele é considerado foragido da Justiça por agredir e empurrar a namorada do segundo andar de uma casa - Divulgação

Ele é considerado foragido da Justiça por agredir e empurrar a namorada do segundo andar de uma casaDivulgação

Publicado 19/01/2024 16:30

Rio - O Disque Denúncia divulgou, nesta sexta-feira (19), um cartaz para ajudar nas investigações da Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM/Caxias), com o objetivo de conseguir informações que levem à prisão de Ian dos Anjos Silva, de 22 anos. Ele é considerado foragido da Justiça por tentativa de feminicídio contra a namorada, na Baixada Fluminense.

No dia 22 de dezembro no ano passado, por volta de 13h, familiares receberam uma ligação de Ian, namorado da vítima, onde ouviram um grande barulho e vozes de pessoas dizendo: 'não mexa nela, deixa ela quieta até chegar ajuda'. Logo após, familiares se dirigiram até a residência da jovem e, ao chegar no local, encontraram ela caída e muito machucada, dentro de uma oficina mecânica. Funcionários da oficina disseram ter ouvido gritos de socorro de dela e, em seguida, ela teria caído de beiral da janela da casa.



Testemunhas afirmam que a vítima teria sido empurrada pela namorado. Ele estava com de dois aparelhos de telefone celular quebrados, e ao ser questionado informou que os objetos quebraram na queda. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, que conduziu a vítima para o Hospital Adão Pereira Nunes, e seu caso inspira cuidados.



Em contato com a enfermagem do hospital, familiares foram informados que uma capitã do Corpo de Bombeiros, que estava na ambulância, teria informado que a vítima relatou ter sido agredia por Ian na cabeça, costas e com enforcamentos, tentando matá-la, e que a ela teria ido para o beiral da janela para pedir ajuda, quando ele a teria empurrado.



Ian chegou a ir ao hospital, onde negou ter agredido e empurrado sua namorada, mas ao ver que a polícia seria chamada fugiu do local. O pai da vítima comunicou o fato à Delegacia de Atedimento à Mulher (Deam) de Duque de Caxias. A perícia foi realizada no local e testemunhas foram ouvidas. Os agentes seguem com as investigações para localizá-lo.

Diante da situação, a 7ª Vara Cível de Nova Iguaçu expediu um mandado de prisão temporário pelo crime de tentativa de feminicídio.

Quem tiver informações sobre a localização Ian dos Anjos Silva, favor informar ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

- Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177;

- WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177;

- Aplicativo: Disque Denúncia RJ.



O anonimato é garantido.