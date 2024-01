Estabelecimentos sofrem com falta de luz na Ilha do Governador. Foto de Arquivo - Paulo Costa / Agência O Dia

Publicado 19/01/2024 13:03 | Atualizado 19/01/2024 16:00

Rio - Moradores da Ilha do Governador, na Zona Norte, continuam sofrendo com a falta de luz que atinge diversas regiões há mais de uma semana. De acordo com o relato dos moradores, o pico de energia ainda ocorre no formato de rodízio, causando apagões em pontos alternados ao longo do dia.Nuno Miguel, que possui uma confeitaria no Cocotá e já havia relatado prejuízos por causa dos cortes de energia, voltou a ter problemas. Segundo o comerciante, nesta quinta-feira (18) houve falta de luz entre 14h e 19h e, posteriormente, das 21h30 às 2h desta sexta (19).Em nota, a Light disse que está construindo novas linhas de distribuição para atender à Ilha do Governador e aumentar a qualidade do fornecimento de energia, minimizando o risco de interrupções. A concessionária promete que está instalando 100 novos postes, por onde passarão cerca de 50 km de cabos de energia, saindo da Subestação do Fundão e se conectando aos circuitos já existentes no bairro.Os moradores, no entanto, já estão impacientes e cobram que a empresa resolva o problema das constantes quedas de luz. Pelas redes sociais, Isis Orana, que é nutricionista, relatou que nesta quinta-feira (18) perdeu oito atendimentos pela falta de energia.“Mais uma vez acabou a luz por conta da Light. Já estamos há uma semana com a Ilha tendo rodízios, cada hora um bairro fica sem luz. Eu estou com a agenda cheia. Com atendimentos marcados das 14h às 21h e acabou a luz no prédio inteiro.”Também pelas redes sociais, uma moradora ironizou a situação na noite desta quinta (18). “Quem vai dormir hoje no fresquinho? Só se for vocês, porque eu aqui na Ilha do Governador estou sem luz de novo. Valeu Light, vocês são os melhores!”Paula Palheiros, estudante e moradora da região da Portuguesa, conta que tem pressão baixa e já quase desmaiou por conta do calor dentro de casa.“Você fica pingando, não tem o que fazer. Tem que torcer para bater um vento. Abrir a janela e bater um vento. Ontem (18) a gente deu essa sorte. A noite caiu a luz e só voltou no meio da madrugada e a sorte foi que quando eu abri a janela do meu quarto estava com um vento, então eu consegui dormir.”Ela relatou que vem sofrendo com as quedas de luz desde o início de janeiro e que chegou a perder um ar-condicionado que queimou durante um pico. Ainda segundo a estudante, a Portuguesa é uma das regiões mais afetadas pelo problema.“Eu tenho perguntado para amigos, enfim, parentes que moram em outros bairros, e aqui tem sido mais frequente, eu não sei porquê. Mas está complicado.”A Light não deu uma data para o fim das obras que devem melhorar o fornecimento de energia no bairro, mas informou que o trabalho está planejado para durar de quatro a oito semanas, mas que esse cronograma poderá ser reduzido pelo uso de alternativas técnicas.