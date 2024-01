Ele foi capturado nesta madrugada em um posto de combustíveis em Minas Gerais - Arquivo / Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 19/01/2024 22:27 | Atualizado 19/01/2024 22:36

Rio - O cubano Alejandro Triana Trevez, principal suspeito de assassinar o galerista americano Brent Sikkema a facadas , chegou à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), na noite desta sexta-feira (19). Ele foi capturado na madrugada de quinta (18) em um posto de combustíveis entre as cidades de Uberaba e Uberlândia, em Minas Gerais.

O caso é tratado como latrocínio, mas a possibilidade de homicídio não foi descartada pela polícia já que, segundo testemunhas, o autor do crime a vítima se conheciam.

"Não temos dúvida de que foi premeditado, a dúvida que vai ser esclarecida é se o objetivo do Alejandro foi roubar ou se tinha outra finalidade. Já sabíamos que o autor esteve aqui no Rio no meio do ano passado e a vítima também esteve e, segundo uma testemunha, eles teriam se encontrado", disse Alexandre Herdy, delegado titular da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Ainda segundo a polícia, Alejandro foi cauteloso na ação pois não arrombou a porta do americano. Ele optou por uma chave mista e ainda deixou o ar-condicionado do quarto ligado. "Nos chamou a atenção ele ter mantido o ar-condicionado ligado, provavelmente para postergar os efeitos recorrentes de uma morte, consequentemente, chamaria menos atenção na região em que as casas são bem próximas", explicou Herdy.

"Foi uma ação extremamente cruel e premeditada, ele ficou mais de doze horas esperando o melhor momento para entrar na residência da vitima. Ficou cerca de quinze minutos dentro da casa e efetuou dezoito perfurações, no tórax e no rosto. Ele subtraiu 30 mil dólares, mais 40 mil reais, além de objetos e joias. Depois, entrou no carro e retornou a São Paulo", disse o delegado Felipe Curi, diretor do Departamento-Geral de Homicídios e Proteção à Pessoa (DGHPP).

Quem era o galerista

Brent Sikkema tinha 75 anos e era sócio-proprietário de uma famosa galeria de arte em Nova Iorque, a Sikkema Jenkins & Co. Seu corpo foi encontrado por sua advogada com marcas de perfurações dentro da própria casa, no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio. Segundo a polícia, a arma não estava na casa da vítima.

Ele começou a trabalhar com galerias de arte em 1971, como diretor de exibições na Visual Studies Workshop, uma organização sem fins lucrativos para educação artística. O empresário abriu sua primeira galeria em Boston, em 1976. Em 1991, fundou a Wooster Gardens, atualmente Sikkema Jenkins & Co. Desde 2003, ele e Michael Jenkins, com quem trabalhou em diversos projetos artísticos no local, eram sócios do espaço.