Servidores da SETD apresentaram projeto - Divulgação

Servidores da SETD apresentaram projetoDivulgação

Publicado 19/01/2024 19:23

Rio - O Rio de Janeiro foi destaque em premiação internacional divulgada pelo Comitê de Especialistas da Organização das Nações Unidas (ONU) em Big Data e Ciência de Dados para Estatísticas Oficiais. O projeto apresentado pela Secretaria de Estado de Transformação Digital (SETD), que descreve um protótipo de solução baseado em dados para aumentar a eficiência e o impacto de programas de enfrentamento à fome, foi eleito como a melhor proposta da América Latina e ficou em terceiro lugar geral dentre cerca de 150 ideias inovadoras enviadas por equipes de todo o mundo.



O comitê de especialistas da ONU tem a missão de mapear os benefícios e desafios na área de tecnologia a nível mundial. Com esse objetivo, promoveu a competição internacional que reuniu propostas de diferentes países com foco no desenvolvimento de soluções orientadas por dados. A implementação desse projeto de destaque, idealizado para o Estado do Rio, ajudará no avanço das ações para implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da organização.



"É com muito orgulho que recebemos mais esse importante reconhecimento internacional. Conquistar o primeiro lugar da América Latina e estar entre as três propostas mundiais destacadas pela ONU mostra que o Governo do Estado do Rio de Janeiro está no caminho certo e com o olhar voltado ao desenvolvimento de soluções inovadoras. Parabenizo à Superintendência de Gestão por Dados e Resultados da SETD e os servidores Madalena Santos, José Hudson e Pedro Paixão pela apresentação do projeto. Seguimos trabalhando intensamente na missão de um Rio de Janeiro 100% digital e colocando sempre a tecnologia a serviço da gestão pública e do cidadão fluminense", destacou o secretário de Estado de Transformação Digital, Mauro Farias.



Prêmios



O Rio de Janeiro está presente nas grandes discussões nacionais e internacionais sobre tecnologia e tem recebido diversos prêmios nos últimos anos. Com mais esse reconhecimento, foram nove premiações de 2022 até hoje. Em 2023, o estado venceu três categorias do prestigiado “Prêmio Gov.Digital” durante o mais importante evento de Tecnologia da Informação e Comunicação para gestão pública do Brasil – o SECOP.



Além disso, o Rio de Janeiro saltou da 16ª posição em 2021 para a 9ª em 2022, e para o 3° lugar em 2023, no ranking nacional que mede a oferta de serviços digitais.