Brent Sikkema foi encontrado morto na noite desta segunda-feira (15) no Jardim Botânico - Reprodução

Publicado 18/01/2024 09:44

Rio - O cubano Alejandro Triana Trevez foi preso, nesta quinta-feira (18), suspeito de, em seu apartamento no Jardim Botânico, na Zona Sul. Segundo a polícia, o criminoso foi localizado em um posto de gasolina, entre as cidades de Uberaba e Uberlândia, em Minas Gerais.

Agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Civil de São Paulo encontraram o rapaz por volta da 1h na BR-050, que liga São Paulo a Brasília, passando pelo Triângulo Mineiro.

Os policiais identificaram que Alejandro foi para São Paulo após o crime e a partir daí passou a ser monitorado, sendo preso em Minas. O cubano estava com US$ 3 mil quando foi detido. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão temporária.Brent tinha 75 anos e era sócio-proprietário de uma famosa galeria de arte em Nova Iorque, a Sikkema Jenkins & Co. Seu corpo foi encontrado por sua advogada com marcas de perfurações. Segundo a polícia, a arma não estava na casa da vítima e os policiais aguardam laudo do Instituto Médico Legal (IML) para identificar o que causou a morte. A Polícia Civil trabalha com a, roubo seguido de morte.