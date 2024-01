Veículos são obrigados a ter ar-condicionado para operar nos aplicativos - Pedro Ivo / Agência O Dia

"Diante das recentes ondas de calor, a atenção a esse ponto torna-se ainda mais importante como forma de assegurar a saúde e o bem-estar tanto de motoristas parceiros como de seus passageiros. Dessa forma, é esperado que durante as viagens o ar-condicionado seja utilizado, independentemente da modalidade da viagem, para proporcionar temperatura confortável para ambos ao longo do trajeto", comunicou a empresa por meio de nota.



A resolução da Secretaria de Defesa do Consumidor, do Governo do Estado, foi enviada às plataformas de transporte



Além da Uber, a Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia (Amobitec) também enviou resposta à resolução. De acordo com a associação, os motoristas parceiros são os responsáveis pela manutenção do ar-condicionado e por usar o equipamento com o objetivo de "conforto mútuo".



Essas políticas são comunicadas pelas empresas nos seus respectivos sites, aplicativos e Termos de Uso. A 99 não respondeu sobre a questão da resolução.



No início do ano, com o aumento das temperaturas, cariocas começaram a denunciar casos em que motoristas dos aplicativos estariam se negando a ligar o equipamento, ou cobrando valores fora do definido no aplicativo para isso.



Nota da Uber na íntegra:

"O ar-condicionado é requisito para o cadastro de um carro na plataforma da Uber em qualquer modalidade de viagens, e o Código da Comunidade estabelece que o motorista parceiro deve realizar manutenção para garantir as condições de funcionamento de todos os itens do veículo, o que inclui o ar-condicionado.



Diante das recentes ondas de calor, a atenção a esse ponto torna-se ainda mais importante como forma de assegurar a saúde e o bem-estar tanto de motoristas parceiros como de seus passageiros. Dessa forma, é esperado que durante as viagens o ar-condicionado seja utilizado, independentemente da modalidade da viagem, para proporcionar temperatura confortável para ambos ao longo do trajeto.

É importante ressaltar que viagens que não atendem as expectativas dos usuários, como a não utilização do ar-condicionado, podem impactar diretamente o motorista parceiro, uma vez que os usuários podem cancelar a viagem, reportar a situação à plataforma ou usar a ferramenta de avaliação mútua das viagens considerando sua insatisfação.



Destacamos, ainda, que é proibida a cobrança de qualquer valor adicional dos passageiros em nome da Uber. Cobranças realizadas fora da plataforma representam violação às regras de segurança do Código da Comunidade e podem levar à desativação da conta do motorista parceiro envolvido."

Nota da Amobitec:

"A Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia (Amobitec) destaca que o valor das corridas é aquele visualizável pelo passageiro na contratação do serviço, logo não estão previstas cobranças adicionais pelo motorista - o que seria violação do Código de Defesa do Consumidor.



A Amobitec informa ainda que as plataformas associadas visam sempre o melhor conforto mútuo de motoristas e passageiros e têm políticas próprias sobre o uso do ar-condicionado durante as corridas. Essas políticas são comunicadas pelas empresas nos seus respectivos sites, aplicativos e Termos de Uso.



Sobre o funcionamento do sistema de ar-condicionado, a Amobitec observa que o motorista parceiro é o responsável pela manutenção do carro e, de acordo com os termos das plataformas, deve manter os itens do veículo em boas condições de funcionamento.



As plataformas associadas oferecem a motoristas e passageiros instrumentos de avaliação das corridas em que o nível de satisfação com a experiência pode ser relatado, além de manter canais de suporte em que podem ser registradas eventuais ocorrências a qualquer momento. A partir das informações recebidas, as empresas podem adotar as medidas cabíveis".