Suspeito de integrar o tráfico de drogas na Zona Oeste, 'Uísque' foi encaminhado à 32ª DP (Taquara) - Divulgação

Publicado 19/01/2024 15:51 | Atualizado 19/01/2024 15:53

Rio - A Polícia Militar (PM) prendeu, na manhã desta sexta-feira (19), um suspeito de integrar tráfico de drogas da comunidade da Tirol, na Freguesia, Zona Oeste do Rio. Conhecido como 'Uísque', ele foi capturado na Rua Muller de Carvalho por agentes do Grupamento de Ações Táticas do 18° BPM (Jacarepaguá).

De acordo com a PM, contra o criminoso havia um mandado de prisão por posse ilegal de arma de fogo. Ele foi encaminhado à 32ª DP (Taquara), onde o caso foi registrado.