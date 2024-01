Dezenas de pessoas se reuniram em um posto de gasolina na Barra da Tijuca para assistir o "racha" - Reprodução

Dezenas de pessoas se reuniram em um posto de gasolina na Barra da Tijuca para assistir o "racha"Reprodução

Publicado 19/01/2024 12:36 | Atualizado 19/01/2024 16:01

Rio - Policiais do 31° BPM (Recreio) abordaram 27 motoristas e prenderam um homem, na noite desta quinta-feira (18), durante um "racha" na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Segundo a Polícia Militar, o grupo estava disputando uma corrida de alta velocidade ao longo da via, onde a máxima permitida é 70 km/h.

Dentre os 27 motoristas abordados, seis foram multados pela Guarda Municipal. Além disso, a equipe do 31° BPM prendeu um homem que estava com a placa do veículo adulterada. O preso foi levado para a 16ª DP (Barra da Tijuca) e ficará à disposição da Justiça.

Nas imagens obtidas pelo DIA, é possível ver dezenas de pessoas na calçada do posto de gasolina Rede ML, que fica na Avenida das Américas, 7.360. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra carros luxuosos em alta velocidade pela pista, enquanto o público assiste e tira fotos dos veículos.

AVENIDA DAS AMÉRICAS - BARRA DA TIJUCA NESTE MOMENTO pic.twitter.com/IODhHfY6uC — Blitz RJ Oficial (@blitzRJoficial) January 19, 2024

O "racha" é um crime caracterizado por corridas, disputas e competições automobilística ou, ainda, de exibição de manobras em via pública. O condutor que é flagrado nestes eventos clandestinos comete uma infração gravíssima, perde sete pontos na carteira e recebe multa de R$ 2.934,70 mil.

A reportagem de O DIA procurou a unidade da Rede ML, da Barra da Tijuca, que disse ser frequente esses "rachas" na região. A assessoria do posto afirmou que não tem qualquer envolvimento com o evento, que é marcado via rede sociais. A Rede ML ainda informou que a concentração atrapalha as operações, e a Polícia Militar e Guarda Municipal sempre são acionadas para desbloquear a propriedade.



Procurado, o Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (Detran-RJ) não respondeu sobre as fiscalizações na região, para evitar estes episódios. O espaço segue aberto para manifestação.

'Rachas' frequentes na Zona Oeste



Em junho do ano passado , uma operação da Subprefeitura de Jacarepaguá e da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) impediu a realização de um "racha", na altura da Avenida Abelardo Bueno, em Jacarepaguá.

A ação ocorreu após denúncias de moradores que se incomodavam com o barulho e desordem, que costumava acontecer todas as quintas-feiras na parte da noite. As acusações apontavam que os participantes eram jovens de classe média e alta que exibiam carros de luxo e "tunados" para o evento criminoso.

Já em outubro , a Polícia Militar impediu a realização de um "racha", também na Avenida das Américas. De acordo com a corporação, os agentes do 31° BPM foram acionados e, no local, além dos veículos, os policiais encontraram uma grande quantidade de pessoas.

PM impede 'racha' na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, Zona Oeste.#ODia



Crédito: Rede Social pic.twitter.com/xCETaJxWRN — Jornal O Dia (@jornalodia) October 21, 2023

À época, os motoristas foram autuados e o policiamento foi reforçado na região, a fim de coibir a prática dessas corridas irregulares.

*Reportagem do estagiário Leonardo Marchetti, sob supervisão de Iuri Corsini