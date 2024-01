Rafael Alexandre de Almeida, de 37 anos, foi preso em flagrante na noite desta quinta-feira (18) - Reprodução / PCERJ

Publicado 19/01/2024 14:49 | Atualizado 19/01/2024 15:54

Rio - Rafael Alexandre de Almeida, de 37 anos, suspeito de fazer parte de uma quadrilha que furta residências no Jardim Guanabara, na Ilha do Governador, Zona Norte, foi preso em flagrante pela Polícia Civil nesta quinta-feira (18). Ele estava em um estacionamento no Centro do Rio usando tornozeleira eletrônica e tentou subornar os agentes da 37ª DP (Ilha do Governador) ao ser abordado.

Rafael dirigia um carro usado para os crimes e, durante a abordagem, os policiais encontraram duas chaves de fenda escondidas no estepe — as ferramentas eram do mesmo tipo das usadas nas ações do grupo. Também foi apreendido um relógio de luxo e documentos em nome de outras pessoas.

Rafael Alexandre tem 15 anotações por furtos a bancos e estabelecimentos comerciais, associação e organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo e corrupção ativa. Ele foi encaminhado à audiência de custódia e vai responder por corrupção ativa e por integrar uma organização criminosa.