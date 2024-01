Segurança de supermercado no Andaraí, na Zona Norte do Rio, foi esfaqueado e morto por criminoso - Divulgação

Segurança de supermercado no Andaraí, na Zona Norte do Rio, foi esfaqueado e morto por criminosoDivulgação

Publicado 19/01/2024 17:00 | Atualizado 19/01/2024 18:24

Rildo de Oliveira Torres foi Veja o vídeo abaixo.

Rio - Imagens da câmera de segurança do supermercado Guanabara, na unidade do Andaraí, na Zona Norte, mostram o momento em que o segurançafoi esfaqueado e morto por Jorge Luís Gomes da Silva , de 29 anos, na quinta-feira (18). No vídeo, é possível ver que Jorge Luís tenta sair do estabelecimento com barras de chocolate escondidas na roupa. Rildo, então, o impede de sair e faz a revista.

fotogaleria

Jorge devolve os produtos furtados e corre. Momentos depois o criminoso retorna ao supermercado e corre em direção a Rildo com uma faca. O assassino desfere pelo menos uma facada no segurança e foge. A ação dura poucos segundos.

Veja o vídeo:

Câmera de segurança registrou momento em que segurança de supermercado na Zona Norte foi esfaqueado por criminoso. As imagens são fortes.



Crédito: Divulgação#ODia pic.twitter.com/khmKvIj3TQ — Jornal O Dia (@jornalodia) January 19, 2024

O funcionário chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Federal do Andaraí, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Ainda não há informações sobre o local do sepultamento do profissional de segurança.

O criminoso foi preso pouco tempo depois por policiais do 6ºBPM (Tijuca), que agiram com apoio da 6º Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) dos Macacos. Com Jorge Luís foram encontradas duas facas e uma blusa amarela manchada de sangue. O criminoso possui 11 anotações criminais, sendo todas por furto. Ele vai responder pelos crimes de homicídio qualificado e furto.

Segundo testemunhas, as facas apreendidas teriam sido furtadas da sessão de churrasco do estabelecimento onde a vítima trabalhava. A Delegacia de Homicídio da Capital (DHC) investiga o crime.