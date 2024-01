Afogamento de gêmeos de 1 ano é investigado pela 127ª DP (Armação dos Búzios) - Divulgação/Polícia Civil

Afogamento de gêmeos de 1 ano é investigado pela 127ª DP (Armação dos Búzios)Divulgação/Polícia Civil

Publicado 19/01/2024 11:21 | Atualizado 19/01/2024 11:24

Rio - A Polícia Civil investiga a morte de irmãos gêmeos que se afogaram, na tarde desta quinta-feira (18), em Cabo Frio, na Região dos Lagos. Os bebês de 1 ano caíram na piscina de casa, no bairro Alto da Rasa, e chegaram a ser socorridos para uma unidade de saúde de Armação dos Búzios, na mesma região, mas não resistiram.

De acordo com a Prefeitura de Búzios, a mãe procurou ajuda para os gêmeos no Posto de Urgência Antonio Elesbão, no bairro Rasa, e a equipe médica tentou socorrer os irmãos, mas ele já chegaram à unidade sem sinais vitais. Em seguida, os bebês foram encaminhados para Hospital Municipal Rodolpho Perissé, no bairro São José, onde as mortes foram confirmadas.

"A administração municipal expressa profundo pesar pela perda das crianças e reitera seu compromisso em colaborar integralmente com as autoridades competentes durante o processo de investigação", lamentou a prefeitura, que informou ainda que acionou o Conselho Tutelar e a Polícia Civil. Ainda não se sabe como os bebês caíram na piscina.

O caso foi registrado na 127ª DP (Armação dos Búzios), a perícia foi realizada no local do afogamento e a mãe das crianças prestou depoimento. "Diligências estão em andamento para esclarecer todos os fatos", completou a Polícia Civil, em nota. Ainda não há informações sobre o sepultamento dos gêmeos.