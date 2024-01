Agentes da Força Nacional de segurança pública estão no Rio desde outubro - Cléber Mendes/Agência O Dia

Agentes da Força Nacional de segurança pública estão no Rio desde outubro Cléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 19/01/2024 11:26 | Atualizado 19/01/2024 11:59

Rio - O Governo Federal decidiu manter o apoio de agentes da Força Nacional no Rio . A prorrogação foi confirmada, nesta quinta-feira (18), pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, a pedido do governo do estado.

As equipes permanecem no Rio, pelo menos, até fevereiro quando será empossada uma nova equipe no Ministério da Justiça. Nessa mudança, o atual ministro sairá do comando da pasta para assumir uma das cadeiras do Supremo Tribunal Federal (STF).

A Força Nacional atua no Rio desde o dia 16 de outubro do ano passado, com objetivo de conter a crise na segurança pública causada pela guerra entre milicianos. Em protesto pela morte de um membro de um dos grupos paramilitares, 35 ônibus foram incendiados em um único dia, na Zona Oeste.

Ao todo, 300 agentes da corporação e 250 da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram deslocados para reforçar o policiamento no território fluminense.