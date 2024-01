Presas sendo transferidas da 9ªDP (Catete) - Armando Paiva/Agência O DIA

Presas sendo transferidas da 9ªDP (Catete)Armando Paiva/Agência O DIA

Publicado 22/01/2024 09:23 | Atualizado 22/01/2024 12:20

Rio - Um homem foi esfaqueado durante o fim de um bloco de Carnaval no Flamengo, Zona Sul do Rio, na noite deste domingo (21). Segundo a Polícia Militar, oito suspeitos de atacarem a vítima foram presos na Avenida Infante Dom Henrique, no mesmo bairro.



Ainda segundo a corporação, agentes do 2ºBPM (Botafogo) foram acionados para o Hospital Souza Aguiar, onde a vítima deu entrada após ter sido esfaqueada nas costas na Avenida Beira Mar. Apesar dos ferimentos, o homem teve alta no mesmo dia.

fotogaleria

Segundo testemunhas, o grupo estava realizando uma série de roubos na região. Com a discrição física passada pela vítima, os suspeitos foram localizados. Com eles foram apreendidos seis aparelhos de celular, dois cordões, um relógio e duas facas.



O caso foi registrado como roubo e tentativa de furto na 12ª DP (Copacabana) e encaminhada para a 9ª DP (Catete), área onde ocorreu o fato e responsável pela investigação. Ainda na delegacia, a vítima reconheceu todos os suspeitos.

Nesta segunda (22) cinco das presas começaram a ser transferidas da distrital. Elas ainda vão passar por audiência de custódia.