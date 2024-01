Pontos da cidade ficaram sem energia nesta segunda-feira (22) - Divulgação / Light

Pontos da cidade ficaram sem energia nesta segunda-feira (22)Divulgação / Light

Publicado 22/01/2024 15:48 | Atualizado 22/01/2024 16:54

Rio – Bairros de todas as regiões do Rio tiveram problemas de falta de luz nesta segunda-feira (22). Grande Méier, na Zona Norte, Botafogo, Zona Sul, e Realengo, Zona Oeste do Rio, registraram reclamações de moradores, com alguns ressaltando que falta energia há mais de um dia.



Em Realengo, Maria Dias, de 55 anos, afirma que sua rua está com quedas constantes de luz há seis dias, além de destacar que a região já chegou a ficar 24 horas sem energia. Na tarde desta segunda, o problema persistia.



"As comidas estão estragando. Muita gente jogou alimento fora porque não tem luz. Perdemos muitas coisas", diz. "Há uma pessoa acamada que precisa ter luz, por causa do ventilador", ressalta.



Segundo Maria, a luz acaba à noite, com picos de energia, e a situação segue até o amanhecer. "Existem pessoas que ficam andando na calçada com crianças à noite toda porque não tem condição delas dormirem", afirma.



A ausência de eletricidade por longo período também atingiu Botafogo. Um quarteirão do bairro ficou sem luz por mais de 30 horas. Os protestos nas redes sociais indicam que prédios da região estavam sem energia desde a madrugada de domingo (21).



O problema também se estendeu à Zona Norte. Bairros da Grande Méier sofreram com falta de energia nesta segunda-feira (22). Méier, Cachambi, Del Castilho, Maria Graça e Todos os Santos ficaram sem luz. Serviços dos bairros citados sofreram impacto. O Norte Shopping está parcialmente fechado enquanto aguarda a normalização da situação de fornecimento de energia. Já o Shopping Nova América foi pouco afetado por causa dos seus geradores.



Moradores da região reclamaram nas redes sociais. "Vários bairros da Zona Norte com o mesmo problema", disse um internauta. "Cachambi sem luz! Idosos e crianças afetados", afirmou outro. Outros usuários reclamaram de picos constantes de luz em Del Castilho.

O que diz a Light



Segundo a Light, técnicos estão atuando em Botafogo para restabelecer o serviço o mais breve possível. No Méier, a companhia informou, por nota, que está restabelecendo o fornecimento de energia gradativamente para a região. A causa do problema ainda não foi esclarecida pela companhia. A concessionária também afirma que encaminhou uma equipe a Realengo.