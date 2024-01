Caso é investigado pela 124ª DP (Saquarema) - Reprodução

Caso é investigado pela 124ª DP (Saquarema)Reprodução

Publicado 22/01/2024 16:44 | Atualizado 22/01/2024 19:52

Rio - Pedro Henrique Moreira, de 21 anos, suspeito de matar a namorada grávida por estrangulamento , foi preso, nesta segunda-feira (22), em Araruama, na Região dos Lagos do Rio. O feminicídio teria acontecido porque ele não estaria aceitando o fim do relacionamento. O jovem foi levado para a 124ª DP (Saquarema), onde prestou depoimento. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão preventiva.

Na madrugada deste domingo (21), a adolescente K.C.C.S, de 16, que estava grávida de três meses, foi encontrada morta em um terreno no bairro Vilatur, em Saquarema, também na Região dos Lagos. Agentes do Destacamento de Polícia Ostensiva (DPO) do bairro foram acionados para o local e confirmaram a morte da vítima.

Pedro Henrique e a jovem eram namorados e ele seria o pai da criança que ela esperava. O relacionamento do casal havia terminado recentemente, mas o rapaz não estaria aceitando o fim e insistia em reatar. De acordo com parentes da vítima, o homem teria marcado um encontro com a vítima para falar sobre a gravidez e cometeu o crime, fugindo logo em seguida.

O assassinato teria sido realizado por estrangulamento através de uma coleira de cachorro. A investigação segue em andamento. Os agentes já realizaram perícia no local e o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio, onde aguarda liberação.

Ainda não há informações sobre o sepultamento da adolescente