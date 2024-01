Menino de 8 anos foi agredido por vizinho dentro de condomínio em Nova Iguaçu - Reprodução

Menino de 8 anos foi agredido por vizinho dentro de condomínio em Nova IguaçuReprodução

Publicado 22/01/2024 18:15

Rio - Um menino de 8 anos foi agredido com tapas na cabeça e puxões por um vizinho, na noite de sábado (20), dentro do condomínio onde mora, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Segundo Andréa Cardozo, avó da criança, o desentendimento se deu por causa do patinete da criança. Câmeras de segurança da propriedade flagraram o momento em que um homem sem camisa, de aproximadamente 70 anos, identificado como marido da síndica, vai até a criança e a puxa pelo braço, às 20h23. Veja o vídeo abaixo.



O vizinho, então, dispara vários tapas na cabeça do menino. Em um determinado momento a criança se desequilibra e cai em cima do próprio patinete, mas o homem a puxa novamente e continua com as agressões. As imagens foram divulgadas pela avó do menino e encaminhadas à 52ª DP (Nova Iguaçu), responsável pelas investigações. Confira:

Vizinho agride menino de 8 anos com tapas na cabeça dentro de condomínio em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.



Crédito: Divulgação



#ODia pic.twitter.com/NVsOY9tYHv — Jornal O Dia (@jornalodia) January 22, 2024

Através das redes sociais, a avó Andréa Cardozo desabafou: "O que fazer quando um adulto agride de forma extremamente covarde uma criança de 8 anos?". Ainda segundo a responsável pelo menino, as imagens foram entregues à Polícia Civil, mas teria havido uma tentativa de desligar as câmeras por parte da síndica do condomínio. "Lembrando que o crime foi devidamente reportado às autoridades competentes, embora tenham tentado, além de ocultação de provas com o desligamento das câmeras por parte da mulher do agressor, no caso a síndica do condomínio onde moramos", escreveu.

A 52ª DP informou que testemunhas estão sendo ouvidas e imagens de câmeras de segurança foram requisitadas. O homem que aparece nas imagens agredindo o menino também será ouvido nos próximos dias.