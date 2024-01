Rogério morreu na cadeia - Foto: Reprodução

Publicado 22/01/2024 17:38

Rio - Rogério Cabral Massaroni, conhecido como Bodão, suspeito de matar a facadas a ex-mulher Marcele Pereira da Silva, no Alto da Boa Vista, Zona Norte do Rio , foi encontrado morto em sua cela, neste sábado (20), na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O caso é investigado pela especializada, que segue com o inquérito do feminicídio em aberto.

De acordo com a Polícia Civil, os agentes realizaram perícia na cela onde o suspeito estava. A DHC também já instaurou um procedimento para apurar o fato. A Corregedoria-Geral da instituição acompanha o caso.

A audiência de custódia do homem estava prevista para ser realizada no sábado (20). Contudo, ele não foi apresentado pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) à Justiça. Seu nome também não constava no Sistema de Identificação Penitenciária (Sipen). Após saber da morte, a juíza Priscila Macuco Ferreira notificou, nesta segunda-feira (22), o Ministério Público do Rio (MRPJ) e a Defensoria Pública sobre o ocorrido.

Rogério foi preso na tarde de segunda-feira (19), no Alto da Boa Vista. Ele chegou a ser atingido por uma familiar de Marcele da Silva com uma bolsa na cabeça ao chegar na DHC. O homem foi apontado como o responsável pelo assassinato da empregada doméstica na comunidade Agrícola, na noite de quinta-feira (18).

Segundo a família da vítima, o suspeito se aproximou da vítima - que era sua ex-companheira -, a cercou e a esfaqueou, fugindo em seguida levando o celular de Marcele. A empregada foi socorrida e levada para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, mas não resistiu.

Após o feminicídio, Rogério chegou a enviar mensagens para parentes da vítima com ameaças. Segundo a família, o suspeito disse que pretendia matar todos que moravam com Marcele, mas desistiu porque a filha, fruto do casamento com a mulher, estava na casa. Familiares ainda relatara que o relacionamento de 16 anos do casal era abusivo.



"Não adianta correr"

O DIA teve acesso a A reportagem doteve acesso a algumas ameaças de Rogério à Marcele . A prima da vítima contou que tais ameaças eram constantes e muitas vezes realizadas por áudio.

"Isso é medo, né?. Não adianta correr não. O que é do homem o bicho não come... Pego na boa, precisa correr não. Sou cria. Sou nascido e criado na minha comunidade, tá pensando que vai passar batido", disse Rogério em um dos áudios.



Ele disse, ainda, que colocaria fogo na casa em que a doméstica morava. "Sou não fiz uma merda nessa casa porque minha filha tá aí dentro. Minha vontade é jogar dois coquetéis (molotov) aí e explodir tudo. Só não faço isso porque tem duas crianças aí que não merecem", afirmou.

A investigação sobre o caso ainda está em andamento. Marcele foi enterrada na tarde de sábado (20) no Cemitério São Francisco Xavier, no Caju, Zona Portuária do Rio . Ela deixou duas filhas, sendo uma de 30, fruto de outro relacionamento e outra de 7, do casamento com Rogério.

Durante o sepultamento, Rafaela Pereira, a filha mais velha da vítima, contou que a mãe tentou terminar o relacionamento com o homem outras vezes, incluindo com medidas protetivas, mas ele prometia que iria melhorar. "Ele ia para a igreja e dizia que voltaria melhor, mas fazia de novo as mesmas coisas", contou.