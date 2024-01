Policiais militares realizam operações na Vila Kennedy, Cidade de Deus e em comunidades da Baixada Fluminense - Arquivo / Pedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 24/01/2024 07:57 | Atualizado 24/01/2024 15:30

Rio - Agentes do 2º Comando de Policiamento de Área (CPA) e do 14º BPM (Bangu) prenderam, na manhã desta quarta-feira (24), cinco suspeitos durante uma operação na Vila Kennedy, na Zona Oeste. Segundo a Polícia Militar, a ação tem como objetivo reprimir o roubo de veículos e cargas.

Na ação, as equipes do CPA e 14º BPM também apreenderam duas pistolas, dois rádios comunicadores e grande quantidade de drogas. Além das prisões e apreensões, os policiais estão retirando diversas barricadas dos acessos à comunidade.

Nas redes sociais, moradores relataram tiroteio. "Dois blindados aqui na Vila Kennedy. Já deram muito tiro", disse um. "'Caveirão' rodando o Barrão e Zâmbia. Intenso tiroteio na comunidade", escreveu outro. O Grupamento Especial de Salvamento e Ações de Resgate (Gesar) acompanha a operação, mas, até o momento, não há registro de feridos.

Também na Zona Oeste, militares do 18º BPM (Jacarepaguá) e do Batalhão de Ações com Cães (BAC) realizam uma ação na Cidade de Deus, para reprimir o crime organizado na região. Durante o patrulhamento, os agentes localizaram um ponto de manipulação e embalo de drogas. Os materiais diversos foram apreendidos.

Em outra ação na mesma comunidade, um homem foi preso e foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, três rádios comunicadores e drogas.

Na Zona Norte, um policial militar do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) foi baleado durante um tiroteio no Jacarezinho. Diariamente, a região vive uma intensa troca de tiros desde o início do ano. De acordo com a PM, o agente foi encaminhado para o Hospital Central da Polícia Militar.Já na Baixada Fluminense, policiais do 3º Comando de Policiamento de Área (CPA) e do 39º BPM (Belford Roxo) estão no Complexo de Comunidades do Parque Floresta, em Belford Roxo. Nesta, também não há registro de prisões, apreensões ou confrontos.