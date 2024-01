Momento em que a vizinha tenta retirar o menino das mãos do idoso - Reprodução

Momento em que a vizinha tenta retirar o menino das mãos do idosoReprodução

Publicado 25/01/2024 08:15

agressões sofridas pelo menino 8 anos, dentro de um condomínio em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O agressor, marido da síndica, ficou irritado porque a criança estava brincando de patinete na área comum no último sábado (20). Rio - Novas imagens obtidas pela Polícia Civil mostram o momento em que uma vizinha intervém nas, dentro de um condomínio em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O agressor, marido da síndica, ficou irritado porque a criança estava brincando de patinete na área comum no último sábado (20).

No vídeo, a vizinha vai em direção ao menino, tenta retirá-lo de perto do idoso. No entanto, ele puxa a criança pelo braço e impede a idosa de se aproximar. Em seguida, ela insiste e consegue desvencilhar o menino do agressor. A criança foi agredida com tapas na cabeça e puxões.

Imagens mostram vizinha socorrendo menino de 8 anos agredido por idoso em Nova Iguaçu.



Câmeras de segurança da propriedade flagraram também o momento em que o homem vai até a criança e a puxa pelo braço, às 20h23. O vizinho, então, dispara vários tapas na cabeça do menino. Em determinado momento, a criança se desequilibra e cai em cima do próprio patinete, mas o homem a puxa novamente e continua com as agressões. As imagens foram divulgadas pela avó do menino e encaminhadas à 52ª DP (Nova Iguaçu), responsável pelas investigações.

Vizinho agride menino de 8 anos com tapas na cabeça dentro de condomínio em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.



Segundo a Polícia Civil, a avó do menino e vizinhas já prestaram depoimento. O agressor, de 71 anos, deve ser ouvido na próxima semana. A criança passou por um exame de corpo delito, que constatou marcas de chute na canela.