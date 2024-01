Quadra da escola fica em Ramos, na Zona Norte - Reprodução / Facebook Imperatriz

Publicado 25/01/2024 12:10

Rio - A Imperatriz Leopoldinense promove, neste fim de semana, uma campanha de arrecadação de alimentos para moradores do Complexo do Alemão que tiveram suas residências afetadas pelas fortes chuvas ocorridas na cidade do Rio. Os donativos podem ser entregues na quadra da escola, em Ramos, durante o ensaio de comunidade, nesta sexta-feira (26), ou no sábado (27), quanto acontecerá uma grande feijoada.

"As comunidades são as grandes estrelas das escolas de samba. Estamos nos aproximando da realização do maior espetáculo da Terra e seria injusto se nós não nos sensibilizássemos com o momento. Precisamos ajudar de alguma forma e, por isso, pedimos àqueles que puderem levar suas contribuições", afirma João Felipe Drumond, diretor executivo da agremiação.

No último domingo (21), um deslizamento de terra na localidade da Pedra do Sapo provocou o desmoronamento de uma residência e afetou dezenas de moradores. Desde o início do mês, mais de 100 mil pessoas foram afetadas pelos temporais no Grande Rio . Os alagamentos deixaram, ainda, 12 mortos.

Atual campeã, a Imperatriz tenta o bicampeonato com o enredo “Com a sorte virada pra lua segundo o testamento da cigana Esmeralda”, do carnavalesco Leandro Vieira, sendo a sexta e última escola a desfilar no domingo de Carnaval (11 de fevereiro).