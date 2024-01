PM apreendeu fios furtados com os homens - Reprodução / @pmerj

PM apreendeu fios furtados com os homensReprodução / @pmerj

Publicado 27/01/2024 11:02 | Atualizado 27/01/2024 11:09

Rio - Três homens foram presos, na madrugada deste sábado (27), por furtarem fios de eletricidade na Rua Morais e Silva, no Maracanã, Zona Norte do Rio. A ação foi realizada por agentes do 6º BPM (Tijuca).

Com os criminosos, foram apreendidas três facas que eram utilizadas para cortar os fios. Os homens e o material foram encaminhados à 18ª DP (Praça da Bandeira).