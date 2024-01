Nívia Ribeiro Antônio, de 23 anos, deixa um filho de 9 - Reprodução

Nívia Ribeiro Antônio, de 23 anos, deixa um filho de 9Reprodução

Publicado 27/01/2024 09:43 | Atualizado 27/01/2024 14:41

Rio - Uma mulher, de 23 anos, morreu após o carro onde ela estava bater em um poste na Estrada do Mato Alto, em Guaratiba, Zona Oeste, nesta sexta-feira (26). Nívea Ribeiro Antônio estava no banco do carona do veículo, justamente no lado que colidiu contra a estrutura. Segundo o Corpo de Bombeiros, ela já estava sem vida quando os militares chegaram ao local, às 8h11.

Nívia morava na Estrada das Agulhas Negras, em Campo Grande, e seguia de carona para o trabalho, quando a colisão aconteceu. O carro onde ela estava, uma picape Volkswagen Saveiro, transportava gesso na caçamba. Com a força da batida, o material se espalhou pela via.

Por conta do acidente, uma das faixas da estrada precisou ser parcialmente interditada, próximo à estação de BRT Mato Alto e ao supermercado Assaí Atacadista.



Carro onde jovem estava transportava carga de gesso Reprodução

O motorista do veículo teve ferimentos leves e foi socorrido para o Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, na Zona Oeste.

Em postagem no Instagram, Natália Ribeiro, uma das irmãs de Nívia, desabafou, nesta sexta-feira, sobre a dor da partida da irmã, que deixa um filho de 9 anos. "Está chegando a hora da minha irmã chegar do trabalho, e agora que a ficha do meu sobrinho caiu. Ele não para de chorar. Irmã, volta por favor. Só queria conseguir dormir, e acordar com você aqui", disse. Nívia era a irmã do meio de quatro irmãos.