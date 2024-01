Veículo clonado foi recuperado e encaminhado à 76ª DP (Niterói) - Divulgação / PRF

Publicado 27/01/2024 12:02

Rio - Um homem foi preso em flagrante por dirigir um carro roubado com placa clonada na Ponte Rio-Niterói. A ação foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde desta sexta-feira (26).

Enquanto atravessava a ponte, sentido Niterói, Região Metropolitana do Rio, uma mulher viu um veículo de modelo idêntico ao dela, um Jeep Renegade, com a mesma placa. A dona do carro original acionou a PRF que, durante a abordagem, constatou que o automóvel era clonado e tinha registro de roubo, feito em maio de 2022.

Após o flagrante, feito por agentes da 2ª Delegacia (Niterói), o veículo foi recuperado e a ocorrência encaminhada à 76ª DP (Niterói). A identidade do detido não foi revelada.