As obras devem durar uma semanaDivulgação

Publicado 29/01/2024 06:27 | Atualizado 29/01/2024 07:22

Rio - O trecho da Avenida Francisco Bicalho no entroncamento com a Avenida Rodrigues Alves passou por mudanças no trânsito no último sábado (27) para a conclusão de uma fase das obras de revitalização no entorno do Terminal Gentileza. Nesta segunda (29) motoristas enfrentam o primeiro dia útil com as alterações, que devem durar uma semana.

As obras demandam mudanças de parte do itinerário das linhas de ônibus e do funcionamento das agulhas da Avenida Francisco Bicalho. Agora, os veículos procedentes da Avenida Rei Pelé e Avenida Paulo de Frontin que estiverem seguindo em direção à rodoviária deverão utilizar a 2ª agulha da pista central da Avenida Francisco Bicalho, que também será invertida, passando a funcionar como acesso da pista central para a pista lateral.



Também passará a funcionar a agulha da Avenida Rio de Janeiro, que possibilitará a movimentação entre as pistas junto ao Porto e ao Into, da pista lateral para a central.



Nova sinalização de orientação foi instalada na Avenida Francisco Bicalho, assim como faixas e Paineis de Mensagens Variaveis que estão indicando as mudanças necessárias. Equipes da CET-Rio e da Guarda Municipal estarão em toda a região auxiliando e orientando motoristas e pedestres durante o período de obras.



Os passageiros de ônibus municipais com destino à Avenida Brasil deverão embarcar nos pontos sinalizados da pista central da Avenida Francisco Bicalho, junto à passarela da estação da Leopoldina e no lado oposto ao Detran.