Adriana ficou com diversos hematonas pelo corpoRede Social

Publicado 29/01/2024 08:12 | Atualizado 29/01/2024 11:45

Rio - Um professor de jiu-jítsu foi preso nesta segunda-feira (29) acusado de agredir a ex-mulher. Segundo a Políca Civil, a vítima relatou que além das agressões, Marcio de Oliveira Barreto a manteve dentro de um carro por seis horas enquanto dirigia em direção a Petrópolis, na Região Serrana do Rio.

O caso foi registrado na 27ª DP (Vicente de Carvalho). Ainda de acordo com a vítima, a fisioterapeuta Adriana Freitas Barreto, o homem a agrediu com enforcamentos, mordidas, torção de dedo, punho e puxão de cabelo, além de xingamentos e ameaças. Em depoimento, ela disse também que o ex-companheiro estacionou próximo de um motel, em Teresópolis, na Região Serrana, e tentou estuprá-la.

Nas redes sociais, a filha da vítima informou o motivo das agressões. "Foi por um ciúmes doentio e por não aceitar o término, quando na verdade o mesmo já se envolvia com outras pessoas. Rostinho bonito e frase motivacional nas redes sociais é uma farsa. Queremos mostrar para todo mundo que esse ser é um monstro", disse.

Logo depois da divulgação do caso, Marcio privou suas redes sociais. Já a academia em que trabalhava publicou uma nota de repúdio e informou que o desligou do quadro de funcionários.

Adriana foi agredida na última sexta-feira (27) na saída de uma festa de amigos em comum com Márcio. Após estar dentro do carro, ela só conseguiu fugir seis horas depois quando o agressor parou para abastecer em um posto de gasolina na manhã de sábado (28). A vítima pulou do veículo e foi ajudada por frentistas.



Após o registro de ocorrência, a delegacia solicitou à Justiça um mandado de prisão preventiva, que foi decretado. Os agentes levantaram informações e localizaram o autor no bairro Quintino Bocaiúva, na Zona Norte.

A reportagem não conseguiu contato com a defesa de Marcio. O espaço está aberto para manifestações.