Procon-RJ instaurou um ato sancionatório contra a Light devido a aumento de reclamações sobre falta de energia no Estado do Rio - Divulgação / Light

Procon-RJ instaurou um ato sancionatório contra a Light devido a aumento de reclamações sobre falta de energia no Estado do RioDivulgação / Light

Publicado 29/01/2024 09:37 | Atualizado 29/01/2024 10:53

Rio - Moradores da Ilha do Governador, na Zona Norte, voltaram a ficar sem energia elétrica nesta segunda-feira (29). Segundo relatos compartilhados na internet, o fornecimento foi interrompido em algumas localidades por volta das 2h da madrugada e segue indisponível.

"Mais uma vez sem luz na Ilha do governador. Aqui em casa desde 2 hr da manhã e até agora nada. Qual é a desculpa agora hein, Light?", compartilhou uma usuária do Twitter. "E a saga da Ilha do Governador continua. Bancários sem luz desde as 2h de hj. Uma vergonha isso", compartilhou outro usuário na rede.

A falta de luz atinge diversos bairros na Ilha, entre eles o Cacuia, Cocotá, Ribeira, Jardim Carioca e Bancários. Desde o dia 11, moradores relatam que o problema vem ocorrendo quase que diariamente, com revezamento de apagões por bairros.

a light tá de sacanagem com a minha cara, não é possível. nós da ilha do governador estamos cansados. pic.twitter.com/gvqalgddse — pepper (@userpimenta) January 29, 2024

Procurada pelo O DIA, a Light ainda não se manifestou sobre a falha no fornecimento desta segunda-feira.

Falta de água

Por conta do problema no fornecimento, a Águas do Rio também comunicou a interrupção da distribuição de água para a Ilha do Governador e Paquetá, nesta segunda. Segundo a empresa, o sistema será retomado assim que a energia for reestabelecida. A partir daí, a volta da água deve ser gradativa.

Em nota, a concessionária orienta aos clientes da região que reservem a água de cisternas e caixas d'água para atividades prioritárias até a regularização do abastecimento.

Problema que se arrasta

O primeiro registro de falta de energia na Ilha deste ano aconteceu no último dia 11, quando moradores ficaram quase 24 horas sem luz. No dia em questão, a Light justificou que havia um problema com um cabo de interligação defeituoso que afetava a subestação da Ilha do Governador. O reparo foi feito e a luz voltou, mas os problemas continuaram acontecendo.

No dia 14, durante as chuvas que atingiram o Grande Rio, novamente moradores da Ilha ficaram sem energia. Diante do problema, a Light anunciou, no último dia 18, uma obra de modernização da rede e instalou mais de 20 geradores para cargas prioritárias.

"Sistema de modernização tá como, excelente mais uma madrugada sem qualidade de vida do insulano, mas amanhã tem outro post bonito, talvez um reels, um vídeo com o prefeito… Mas luz mesmo, nunca tem", criticou outro usuário do Twitter.

Diante dos problemas relatados com a empresa Light, o Procon-RJ instaurou um ato sancionatório contra a concessionária, no último dia 23, após o crescimento no número de reclamações de consumidores.