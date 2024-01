A partir desta quarta (31), os cariocas podem esperar mais pancadas de chuva - Pedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 30/01/2024 15:30

Rio - Após dias de sol e calor nesta segunda (29) e terça (30), o tempo deve voltar a fechar na cidade com instabilidade e pancadas de chuva a partir de quarta (31). Segundo o Alerta Rio, nesta terça-feira (30), o tempo permanecerá estável com mínima prevista de 22°C e máxima de 36°C. Diferente do resto da semana, não há previsão de chuva e o céu vai variar entre parcialmente nublado e claro.

A previsão é de um fim de semana instável na cidade do Rio Pedro Ivo/ Agência O Dia

Na quarta-feira (31) e na quinta (01), ventos de níveis altos e médios influenciarão o tempo, com previsão de pancadas de chuva moderada a forte isoladas nos períodos da tarde e noite destes dias, acompanhadas de raios. A chuva poderá passar de 6,4 mm/15min em pelo menos um ponto da cidade.



Na sexta-feira (02), ventos em altos e médios níveis em conjunto com um canal de umidade, irão ocasionar pancadas isoladas de chuva moderada, ocasionalmente forte, principalmente nos períodos da tarde e noite, acompanhadas de raios. A chuva poderá passar de 6,4 mm/15min em pelo menos um ponto da cidade. Neste dia, haverá diminuição das temperaturas.



No sábado (03) o tempo segue instável e com chuva fraca a moderada isolada durante a tarde e à noite. A chuva poderá passar de 10 mm/h em pelo menos um ponto da cidade nestes dias.