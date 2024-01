O motorista foi conduzido à 29ª DP (Madureira) e a moto foi encaminhada à Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) - Divulgação

O motorista foi conduzido à 29ª DP (Madureira) e a moto foi encaminhada à Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA)Divulgação

Publicado 30/01/2024 16:31

Rio - Um motorista foi preso dirigindo uma moto com o número de identificação e o motor adulterados na manhã desta terça-feira (30), em Rocha Miranda, na Zona Norte do Rio. O condutor fugiu ao receber ordem de parada e houve perseguição. Ele foi conduzido à 29ª DP (Madureira) para prestar esclarecimentos e a moto foi encaminhada à Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) para perícia.

A apreensão foi feita por agentes do Detran, Polícia Militar e Polícia Civil, que fazem em conjunto a Operação Siga Legal, criada em 2022 pelo governo estadual.



Em Campo Grande, na Zona Oeste, agentes apreenderam uma moto clonada. O condutor passou mal e foi liberado. A motocicleta foi encaminhada para a 35ª DP (Campo Grande).



Na Pavuna, na Zona Norte, uma moto com placa adulterada foi flagrada. Um adesivo cobria uma letra. O condutor foi preso e a moto encaminhada para 39ª DP (Pavuna).



No bairro do Galo Branco, em São Gonçalo, a operação apreendeu duas motos sem placa. Um dos condutores foi preso e as motos foram encaminhadas para a 72ª DP (São Gonçalo).