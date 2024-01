O MPRJ recorreu para aumentar a pena do réu - Banco de imagens / Agência O Dia

Publicado 30/01/2024 17:47

Rio - João Paulo Soares de Sousa foi condenado a 23 anos de prisão por homicídio qualificado e lesão corporal qualificada por ter assassinado a facadas um vizinho que tentou conter o agressor durante um episódio de violência doméstica. João Paulo também responde a outro processo, pela agressão à ex-companheira. O caso aconteceu na madrugada do dia 25 de dezembro de 2019, na Rocinha.



De acordo com a promotora de Justiça Simone Sibilio, a vítima recebeu seis golpes de faca simplesmente por ter ido verificar o que estava acontecendo no apartamento ao lado. João Paulo havia agredido a ex-mulher com um soco no rosto, chutes e batidas da cabeça contra a parede.



Na decisão, o juiz Daniel Werneck determinou que João Paulo Soares de Sousa, que já estava preso preventivamente, seja mantido em regime fechado para o cumprimento da pena. O Ministério Público do Rio de Janeiro recorreu para aumentar a pena.