Rio - A Polícia Civil cumpriu, nesta terça-feira (30), mandados de busca e apreensão em endereços ligados a quatro integrantes da milícia que atua em Guadalupe, na Zona Norte. De acordo com as investigações, o grupo estaria envolvido na morte do policial militar Marcelo Amaro Rodrigues da Silva, de 59 anos, assassinado a tiros no mesmo bairro, em setembro de 2023.

Agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) estiveram em imóveis localizados nos bairros do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste, Barros Filho e Guadalupe, além do município de Nilópolis. Durante a ação, um homem foi preso em flagrante com grande quantidade de munições de uso restrito.

As investigações apontam que os milicianos estariam disputando o controle de exploração ilegal de distribuição de sinal de TV e serviços de telecomunicação legalizados na região. Marcelo morava em Guadalupe, onde possuía certa influência, e atuava em favor dos interesses de empresários locais que exploravam os serviços de maneira regular e vinham sendo alvo de extorsões.

No dia anterior ao homicídio, uma das centrais de telefonia e internet de Guadalupe foi criminalmente incendiada, o que motivou um encontro do policial militar com um criminoso não identificado para impedir novos ataques. No entanto, o suspeito atirou diversas vezes contra o PM e fugiu.

Um vídeo gravado por câmeras de segurança mostra o momento que o criminoso sai do carro de Marcelo após efetuar os disparos contra ele. Mesmo fora do veículo, ele continua atirando contra a vítima e um outro automóvel se aproxima. O suspeito entra nesse outro carro e foge.

PM Marcelo Amaro Rodrigues da Silva foi morto por criminosos próximo ao Complexo do Chapadão, em setembro do ano passado

