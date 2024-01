O túnel teve que ser interditado para a realização do trabalho dos bombeiros - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 30/01/2024 18:55 | Atualizado 30/01/2024 19:43

Rio - Um incêndio em um carro provocou a interdição de parte do Túnel Rebouças, no sentido Rio Comprido, na tarde desta terça-feira (30). Não houve feridos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe do Quartel de Humaitá foi acionada para a ocorrência às 18h. Agentes da CET-Rio foram acionados para controlar o trânsito.

Segundo o Centro de Operações do Rio (COR), a ocorrência foi finalizada e o Túnel Rebouças liberado. No entanto, o tráfego ainda continua intenso na via.