Idoso está internado no HMAPN após ser baleado em tentativa de assalto. Foto de Arquivo. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 31/01/2024 12:37

Rio - Segue internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI), em estado grave, o idoso de 92 anos baleado nesta terça-feira (30) durante uma tentativa de assalto em Belford Roxo, Baixada Fluminense. De acordo com o boletim médico do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), divulgado nesta quarta-feira (31), Francisco Miro da Costa está entubado em ventilação mecânica e com quadro de saúde instável.

Ainda segundo a unidade, o paciente, que foi atingido na coxa esquerda, sofreu uma fratura

no fêmur do mesmo lado, maior osso do corpo humano, que fica localizado entre o quadril e o joelho. O idoso ainda apresentou lesão arterial e passou por uma cirurgia.

Francisco está internado desde terça (31), quando foi encontrado por policiais do 39º BPM (Belford Roxo) na Rua Messias. Ele foi socorrido pelo SAMU, encaminhado ao Hospital Municipal de Belford Roxo e posteriormente transferido para o HMAPN, onde segue sob cuidados médicos.

O caso foi registrado na 54ª DP (Belford Roxo) que investiga e busca informações para identificar os responsáveis pelo crime.