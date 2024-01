Idoso foi socorrido e levado para o Hospital Municipal de Belford Roxo, nesta terça-feira (30) - Divulgação/Prefeitura de Belford Roxo

Publicado 30/01/2024 17:47 | Atualizado 30/01/2024 19:11

Rio - Um homem de 92 anos foi baleado na perna em uma tentativa de assalto, nesta terça-feira (30), na Rua Messias, em Belford Roxo, Baixada fluminense. Segundo a Polícia Militar, Francisco Miro da Costa foi encontrado pelos policiais do 39º BPM (Belford Roxo) com ferimentos na perna esquerda e levado para o Hospital Municipal de Belford Roxo pelo Samu.



A direção do hospital informou que o paciente teve a situação estabilizada com o atendimento médico e foi transferido para o Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. Em nota, o hospital de Duque de Caxias disse que Francisco continua com a bala alojada na perna e vai passar por avaliação das equipes de ortopedia e cirurgia vascular, após a realização de exames.

O local do crime foi isolado para perícia e a ocorrência registrada na 54ª DP (Belford Roxo). A distrital informou que investiga o caso e busca informações para identificar os responsáveis pelo ataque.

De acordo com o instituto Fogo Cruzado, este é o segundo caso de idoso baleado no Grande Rio em 2024. O primeiro caso foi registrado em Realengo, na Zona Oeste do Rio, no dia 25 deste mês. Edson Almeida de Assis, de 61 anos, foi atingido na Rua General Azeredo e levado por moradores para o Hospital Municipal Albert Schweitzer. A vítima já recebeu alta.



Segundo o relatório anual do Instituto Fogo Cruzado , o estado do Rio de Janeiro teve 2.953 tiroteios em 2023, deixando um total de 962 mortos e 884 feridos. Os bairros mais afetados por tiroteios no Grande Rio em 2023 foram:

1º Praça Seca: 151 tiroteios

2º Vila Kennedy: 94

3º Bangu: 71

4º Tanque: 66

5º Cidade de Deus: 65