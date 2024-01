Diretora da UNE, Larissa Vulcão, denuncia caso de racismo em voo da Gol - Reprodução/Redes sociais

Diretora da UNE, Larissa Vulcão, denuncia caso de racismo em voo da GolReprodução/Redes sociais

Publicado 31/01/2024 17:21 | Atualizado 31/01/2024 18:53

Rio - A diretora da União Nacional dos Estudantes (UNE), Larissa Vulcão, afirma ter sido vítima de racismo por funcionários da companhia aérea Gol, na manhã desta quarta-feira (31). O caso teria acontecido durante um embarque no voo que saía do Aeroporto Internacional de Brasília com destino ao Galeão, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Diretora da União Nacional dos Estudantes (UNE), Larissa Vulcão Reprodução/Redes sociais

Segundo o relato de Larissa, os funcionários da empresa questionaram se as bagagens eram realmente suas. A diretora da UNE afirmou ainda que os funcionários suspeitaram que ela estivesse carregando algum material ilícito, mesmo já tendo passado pelo raio-x.



Uma integrante do movimento Levante Popular da Juventude, que acompanhava a vítima no momento da abordagem, disse que os profissionais agiram de forma agressiva e não prestaram assistência, mesmo após a denúncia realizada ainda dentro do avião. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a ativista aparece em pé no corredor da aeronave contando aos passageiros sobre o ocorrido. Assista abaixo.

"Queria fazer uma denúncia de racismo, isso é um absurdo! Antes dela entrar no voo foi duvidado se a mala era dela. Estou aqui para denunciar essa empresa racista, com funcionários racistas. Chegando no Rio de Janeiro nós vamos fazer uma denúncia. A gente paga caro numa passagem para ser destratada dessa forma", criticou.

A diretora da UNE também aparece no vídeo falando que se sentiu destratada pelos funcionários. "Um absurdo eu ser destratada nesse ambiente. Os funcionários não quiseram ouvir a gente. Eu vim para o Distrito Federal para trabalhar, eu não mereço ser tratada dessa forma", desabafou dentro do voo. Em seguida, os passageiros aplaudiram a atitude da dupla em denunciar. A dupla embarcou para o Rio de Janeiro ainda pela manhã.

Assista ao vídeo:

Através das redes sociais, o movimento Levante Popular da Juventude do Rio de Janeiro lamentou o ocorrido e pediu para que a Gol apresente um plano institucional de combate ao racismo. "Isso não é só mais um caso isolado. São recorrentes as denúncias de racismo contra companhias aéreas e é urgente que a Gol apresente um plano institucional de combate ao racismo que inclua ações de reparação, de educação antirracista e um canal interno de denúncias. Casos como esse são o reflexo de uma sociedade que tem como um de seus principais pilares o racismo estrutural, que se perpetua em todos os espaços que a juventude negra frequenta, e atravessa os nossos corpos de todas as maneiras possíveis", disse o movimento.

A deputada Marina do MST também se manifestou sobre o episódio denunciado. Segundo ela, a Comissão de Direitos Humanos da OAB-RJ vai notificar a companhia aérea Gol, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o Infraero e a administradora do aeroporto. "É inadmissível que a gente tenha que passar por isso todos os dias. Parece que o governo anterior deu salvo-conduto para os racistas saírem do armário. Nossa equipe acompanhou a Larissa à Comissão de Direitos Humanos da OAB que, evidentemente, através do procurador Rodrigo Mondego, já começou a tomar as medidas cabíveis não só judicialmente como também junto à companhia aérea, ANAC, Infraero e a administradora do aeroporto. A elite precisa entender que viajar de avião não é mais privilégio dos ricos, não", disse a deputada.

Questionada, a Gol disse que está apurando o ocorrido e, em breve, se posicionará.

Outro caso





O caso veio à tona após o jornalista Manoel Soares, denunciar o caso nas redes sociais. O apresentador do "Encontro", da TV Globo, publicou um vídeo em que Samantha Vitena Barbosa, de 31 anos, aparece reclamando de funcionários da Gol e dizendo que seria retirada da aeronave antes da decolagem "sem motivo". Em abril do ano passado, a mesma companhia aérea foi alvo de um inquérito policial aberto pela Polícia Federal pelo crime de racismo contra uma passageira. A mulher denunciou à época ter sido obrigada a deixar um avião. A aeronave da Gol partia de Salvador com destino a São Paulo. De acordo com a PF, a investigação foi instaurada na Superintendência Regional na Bahia e "permanecerá em sigilo até a elucidação dos fatos".O caso veio à tona após o jornalista Manoel Soares, denunciar o caso nas redes sociais. O apresentador do "Encontro", da TV Globo, publicou um vídeo em que Samantha Vitena Barbosa, de 31 anos, aparece reclamando de funcionários da Gol e dizendo que seria retirada da aeronave antes da decolagem "sem motivo".

Em sua publicação, o jornalista ainda informou que ela tinha sido detida no aeroporto. Samantha é professora de inglês e aluna de mestrado em Saúde Pública na Fiocruz.