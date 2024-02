Agentes retiram barricadas com apoio de blindados - Divulgação / Polícia Militar

Agentes retiram barricadas com apoio de blindadosDivulgação / Polícia Militar

Publicado 01/02/2024 07:57 | Atualizado 01/02/2024 09:01

a corporação atuou contra bandidos envolvidos em guerra de facções, entre tráfico e milícia, nas localidades do Rio das Pedras e Gardênia Azul. Rio - Pelo segundo dia consecutivo a Polícia Militar realiza uma operação na Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio. A ação que teve início nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (1), tem o objetivo de localizar e prender criminosos da região. Na quarta-feira (31),envolvidos em guerra de facções, entre tráfico e milícia, nas localidades do Rio das Pedras e Gardênia Azul.

Agentes do 18° BPM (Jacarepaguá) e equipes do Batalhão de Ações com Cães (BAC), com apoio de um blindado, estão retirando barricadas em diferentes pontos da comunidade. Moradores também relataram intensa troca de tiros na região. Até o momento, não há informações sobre feridos, prisões ou apreensões.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que a Clínica da Família Padre José de Azevedo Tiuba, a CF José Neves e o Centro Municipal de Saúde Hamilton Land mantêm o atendimento à população. Apenas as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas.

A operação de quarta-feira (31) visava prender bandidos que planejam ataques em comunidades da Zona Oeste. Um suspeito foi preso com grande quantidade de drogas e rádios transmissores. Com intuito de impedir a entrada dos policiais na comunidade, criminosos incendiaram barricadas nos acessos à CDD. Duas unidades de saúde tiveram o funcionamento afetado.

Há mais de um ano, as comunidades das zonas Oeste e Norte vivem uma guerra entre criminosos rivais. Sob forte influência de milicianos, as favelas têm sido palco de invasões do Comando Vermelho, que pretende expandir pontos de venda de drogas pelo Rio. A disputa acontece pelos Morros do Fubá e do Campinho, Muzema, Rio das Pedras, Complexo da Covanca, além da Gardênia Azul, Praça Seca e a Cidade de Deus.

A Clínica da Família (Cf) Padre José de Azevedo Tiuba, a Cf José Neves e o Centro Municipal de Saúde Hamilton Land mantêm o atendimento à população.





Apenas as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas na manhã desta quinta-feira (01/02).